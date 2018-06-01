Найден способ «убить» любой компьютер силой звука

Объединенная группа китайских и американских специалистов из университетов Чжэцзяна и Мичигана продемонстрировала атаку, которая уничтожает жесткий диск с помощью звуковых волн. Слышимое и ультрачастотное воздействие способно физически повредить носители и файлы, сообщается в исследовании.

Особенность проведенного эксперимента в том, что звук можно запустить как вблизи компьютера, так и из встроенного динамика. Во втором случае машина по сути уничтожит саму себя. Захватив управление и запустив встроенный на веб-странице файл, остается лишь начать обратный отсчет до «смерти».

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Чтобы последствия стали необратимыми, достаточно 45 секунд воспроизведения звука: по истечении этого времени ряд ноутбуков выходил из строя. Некоторые сопротивлялись до четырех минут, но позднее все же приходили в негодность. Уязвимыми оказались не сами жесткие диски, а датчики, предназначенные для их защиты.

От воздействия пострадали и операционные системы. Использованные при тестировании Windows 10 и Ubuntu 16.04 зависали и выдавали многочисленные ошибки.

Таким образом исследователи доказали, что акустическое нападение может стать популярным и жизнеспособным способом проведения кибератак. Несмотря на то что они никогда ранее не были зафиксированы, хакеры способны освоить такой метод в кратчайшие сроки.

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