Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым

Пользователь Лиза Прэнк (Lisa Prank) обвинила главу Tesla Илона Маска в незаконном использовании картинки, на которой изображен пускающий газы единорог. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Прэнк заявила, что в 2017 году бизнесмен использовал картинку с мифическим животным во время презентации обновленной мультимедийной системы для автомобилей Tesla: Маск показывал возможности встроенного графического редактора. Однако гендиректор компании не брал разрешение у отца девушки, который владеет правами на рисунок с пукающим единорогом.

Маск быстро ответил на обвинение дочери художника. Он заявил, что сотрудник Tesla втайне от него перерисовал картинку с помощью графического редактора в автомобиле. За основу он взял старый твит бизнесмена от февраля 2017 года, в котором тот сфотографировал чашку с этим изображением. «Мы можем поменять рисунок на что-нибудь другое, если ваш отец захочет», — предложил бизнесмен.

Однако Прэнк заявила, что Tesla использовала интеллектуальную собственность ее семьи целый год без разрешений и компенсаций. Девушка попросила Маска ответить на письмо адвоката, который уже направил запрос в компанию.

«Он [отец] может подать в суд, чтобы выручить деньги, если хочет, но это как-то отстойно», — ответил Маск, добавив, что его компания не получила никакой выгоды от использования картинки.

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