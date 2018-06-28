Россия не справилась с рекордным урожаем зерна

Российские черноморские порты оказались перегружены из-за рекордных объемов пшеницы, вывозимой из страны, пишет Bloomberg. Из-за слишком обильного прошлогоднего урожая экспортерам пришлось вывозить продукцию на маленьких судах, которые могли пришвартоваться в Азовском море.

По данным агентства, 20 процентов прошлогоднего экспорта зерна было осуществлено при помощи малых судов, которые загружались в Азовском море. Они использовались для того, чтобы довезти пшеницу до Керченского пролива и там погрузить на большие корабли. В 2013 году на долю такого способа приходился всего 1 процент поставок за рубеж.

В 2017-18 зерновом году через «транзитные» малые суда было вывезено 8,8 миллиона тонн пшеницы — больше, чем из крупнейшего в стране Новороссийского морского торгового порта.

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По словам гендиректора Института конкъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, такой способ экспорта в 2017 году стал основным.

В конце марта сообщалось, что из-за рекордного урожая пшеницы российские экспортеры столкнулись с дефицитом зерновозов, проблема обострилась из-за списания четверти вагонов по причине устаревания.

В 2017 году Россия побила рекорд 1978 года по урожаю зерна — 132 миллиона тонн. Объем экспорта в 2017-18 зерновом году составил 36,6 миллиона тонн.

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