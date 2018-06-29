Названа стоимость реконструкции «Лужников»

Итоговая стоимость затрат на реконструкцию стадиона «Лужники» в Москве составила 26,6 миллиарда рублей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета. «Первоначальный проект реконструкции предполагал снос здания 1956 года. Но мэр принял важное градостроительное решение — сохранить исторический фасад, который стал визитной карточкой города», — отметил Бочкарев.

Глава департамента строительства рассказал, что после мундиаля «Лужники» не будут использоваться как домашний стадион, потому что пока нет соответствующей клубной команды. «Здесь, например, кроме соревнований, можно проводить концерты. Техническое оснащение позволяет проводить самые интересные и сложные массовые мероприятия», — добавил он.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году в рамках подготовки к ЧМ-2018. Арена приняла церемонию и матч открытия мирового первенства. На стадионе пройдет один из полуфиналов и финал турнира.

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