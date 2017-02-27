Обновленные «Лужники» откроются матчем сборных России и Аргентины

Стадион «Лужники» откроется матчем футбольных сборных России и Аргентины. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, его слова приводит «Р-Спорт».

«"Лужники" будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча — 11 ноября», — сказал Гуляев.

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В октябре 2016 года появилась информация, что стадион откроется матчем сборных России и Бразилии. Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни заявлял, что стороны достигли принципиальной договоренности.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году в рамках подготовки к ЧМ-2018. Арена примет церемонию и матч открытия мирового первенства, один из полуфиналов и финал турнира.