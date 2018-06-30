В Сирии террористы взорвали школу

Взрыв прогремел у школы Аль-Гасания в городе Эль-Хасака на севере Сирии. Об этом сообщает новостное агентство САНА.

О погибших не сообщается, по предварительным данным, пострадали несколько мирных жителей. Взрывное устройство было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания учебного заведения.

Провинция Эль-Хасака является полем боя между отрядами «Демократических сил Сирии» (ДСС) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). В частности, 6 июня сообщалось о крупном наступлении курдов, поддерживаемых международной коалицией во главе с США, на позиции экстремистов.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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