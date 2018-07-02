В России начнут блокировать краденые телефоны

В России начнут блокировать «серые» телефоны: ворованные и не прошедшие таможенное оформление устройства попадут в черный список. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Планируется, что импортеры, а также россияне, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе.

Соответствующую идею поддержали в Совете Федерации. Ранее экспертный совет при правительстве предложил создать специальную систему контроля для борьбы с кражами телефонов и их «серым» ввозом.

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Как отмечает издание, в России ежегодно крадут до 185 тысяч мобильных телефонов, при этом порядка 40 процентов устройств попадает в страну по «серым» таможенным схемам.

3 июля 2009 года сообщалось, что депутаты Госдумы готовят поправки в закон «О связи», предусматривающие блокировку операторами украденных телефонов по IMEI-номерам. Техническую сторону вопроса прорабатывали также в Россвязи.

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