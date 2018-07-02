Филарет Гальчев стал партнером школы управления «Сколково»

Известный российский предприниматель, председатель Совета директоров АО «Евроцемент груп» Филарет Гальчев выделил именные гранты для талантливых абитуриентов программы «Стартап Академия» Московской школы управления «Сколково». Авторы лучших проектов получат по полмиллиона рублей на обучение. Существующая с 2014 года грантовая программа позволяет компании или владельцу бизнеса предоставить абитуриентам образовательных программ «Сколково» именную стипендию на обучение. Программа «Стартап Академия» предлагает обучение для состоявшихся и будущих предпринимателей.

Претендентам на грант необходимо подготовить презентацию своего проекта, в которой необходимо обосновать состоятельность предложенной бизнес-модели, перспективность и масштабируемость бизнеса, а также его социальную значимость. Отобрать проекты, авторы которых получат именные гранты Филарета Гальчева на прохождение акселерационной программы в бизнес-школе «Сколково», предстоит специальной конкурсной комиссии.

Необходимым условием является уникальность проекта, наличие преимуществ перед уже вышедшими на рынок стартапами и нужда в софинансировании. В результате обучения студенты получат знания для развития своих проектов, которые позволят им еще более эффективно реализовать свои планы, а, может быть, даже найти инвесторов в рамках финального мероприятия программы — SKOLKOVO Investors Day.

«Для эффективного развития российской экономики важно поддерживать молодых начинающих предпринимателей и помогать им развивать яркие и перспективные проекты», — считает Филарет Гальчев. «Предоставление грантов позволяет создать основу и эффективный социальный лифт для талантливых, креативных людей, которые могут и хотят построить в нашей стране собственный сильный бизнес, наличие которого играет очень большую роль в построении конкурентоспособной, развитой экономики».

«Я рад, что все чаще бизнесмены, которые добились определённых высот, дают возможность получить образование молодым талантливым менеджерам и предпринимателям через систему денежных грантов», — отмечает Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково». Программа «Стартап Академия» может похвастаться сотнями выпускников, успешно реализующих свои бизнес-проекты. На рынок выведены такие проекты, как каршеринг BelkaCar, миниатюрный семейный минипроектор CINEMOOD (Мультикубик), приложение для создания, хранения, управления и распространения электронных публикаций Flippingbook, проект по созданию дизайнерских деревянных игрушек ШУША, интернет-магазин одежды для новорожденных Lucky child, сервис приема платежей по банковским картам 2can, облачная медицинская информационная система MEDESK и другие.

«Сотрудничество бизнес-школы и представителей крупного российского бизнеса открывает массу возможностей для талантливых начинающих предпринимателей — будущего российской экономики», — заявил Юрий Митин, директор программы «Стартап Академия». «Тем более, что на примере Филарета Гальчева они могут увидеть, каких успехов в бизнесе можно добиться, имея желание и понимание необходимости инвестирования в новые технологии и людей, которые их внедряют».

«Евроцемент груп» входит в пятерку крупнейших мировых частных цементных компаний, объединяя 19 заводов в России, Украине и Узбекистане. Холдинг известен своим участием в крупных социальных проектах, направленных на поддержку образования, просвещения и искусства. Более 10 лет он поддерживает главное театральное событие страны — национальный театральный фестиваль и премию «Золотая Маска», 11 лет выступает партнером Государственной Третьяковской галереи.