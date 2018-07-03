Ивановский губернатор собрался развивать туризм

Власти Ивановской области намерены развивать внутренний туризм, в этом есть потенциал, заявил врио главы региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля во вторник, 3 июля.

«Достаточно серьезный у нас внутренний туризм. Вообще, надо посмотреть глубоко именно с экономической точки зрения. (...) Вообще, мы считаем, что развитие малых городов в нашей области – это особый приоритет, отдельный. У нас расположено очень много малых городов, которые являются важными для русской истории культуры», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что, к примеру, в этом году власти вернули теплоходы в город Кинешма, которых не было восемь лет. Кроме того, по его словам, больше внимание уделяется модернизации города Палех, который «с XVIII века считался столицей русской иконописи». Он подчеркнул, что в городе отремонтируют инфраструктуру.

В этой связи Воскресенский попросил у президента поддержки на определенные нужды, в частности, на ремонт и строительство дорог. Глава региона посетовал, что своими силами возможно решить не все проблемы.

Владимир Путин подписал указ о назначении Воскресенского врио губернатора Ивановской области в октябре прошлого года. На этом посту он сменил Павла Конькова.