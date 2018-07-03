Устроивший охоту на женщин маньяк-«лифтер» попался сыщикам

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В Архангельске арестован 30-летний житель областного центра. Он подозревается в нападениях на женщин в лифтах жилых домов, за что получил прозвище Лифтер. Об этом во вторник, 3 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июня около 5:00 в лифте жилого дома по улице Урицкого в Архангельске неизвестный напал на женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Вскоре аналогичное преступление было совершено в подъезде дома на Новгородском проспекте; при этом нападавший похитил у потерпевшей ювелирные изделия.

Следователи возбудили по фактам преступлений уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (два эпизода иных насильственных действий сексуального характера) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение). Вскоре был задержан подозреваемый, ранее судимый за покушение на убийство и хищение чужого имущества.

В ходе допроса он признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений. Следователи не исключают, что на счету арестованного их может быть больше.

8 июня стало известно, что в подъезде дома по 4-й Очаковской улице в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку и скрылся.

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