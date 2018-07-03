Поклонникам кроссовок предложат редкие модели

Покупателям московского модного универмага ЦУМ в начале июля предложат лимитированные модели популярных кроссовок: adidas Yeezy 500 Utility Black и Nike Off-White x Nike Air Jordan North Carolina. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага во вторник, 3 июля.

Верх модели adidas Yeezy 500 в новой расцветке Utility Black изготовлен из замши, премиальной кожи и сетки с деталями из нубука. Прорезиненный слой вдоль промежуточной подошвы обеспечивает дополнительную поддержку стопы и износостойкость, а рефлективные элементы вокруг люверсов позволяют безопасно ходить в темное время суток. Амортизирующий материал adiPRENE+ смягчает воздействие на стопу. Цена в России — 14 990 рублей.

Фото: adidas

Кроссовки Air Jordan North Carolina, решенные в белом и голубом цветах, стали результатом новой коллаборации Nike и модного бренда Off-White (дизайнер Вирджил Абло). Их стоимость в России — 13 490 рублей.

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Прием заявок на приобретение кроссовок начнется 4 июля (adidas) и 5 июля (Nike), получивших право покупки лимитированных моделей определят в случайном порядке 6 и 9 июля соответственно. Продажи стартуют 7 и 10 июля.

Ранее сообщалось, что левая кроссовка Nike из тех, что носил на съемках «Назад в будущее» актер Майкл Джей Фокс, продана на Ebay за 92 100 долларов (около шести миллионов рублей). Лот был выставлен на аукционе 26 июня коллекционером обуви Джорданом Геллером, и за это время его пожелали купить 220 человек.

