Геев начнут узнавать по кроссовкам

В преддверии лондонского гей-парада, который пройдет 7 июля, диджей Fat Tony совместно с брендом-производителем спортивной одежды adidas и группой сторонников ЛГБТ выпустили модификацию кроссовок, посвященную сообществу сексуальных меньшинств. Об этом сообщает Vogue.

Главному редактору издания Эдварду Эннифулу, а также Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Элтону Джону, Фарреллу Уильямсу, Марку Джейкобсу и Дэвиду Бэкхему предложили придумать собственный дизайн для модели adidas Samba, впервые выпущенной в 1950-х годах.

«Вместе с adidas я хотел создать что-то, что отражало бы сегодняшние реалии через новую концепцию человека без ярлыков», — рассказал диджей Fat Tony об идее.

«Идеальный мир — это мир без осуждения», — заявила модель Наоми Кэмпбелл.

«Мой главный ингредиент для идеального мира — смех. Если все будут много смеяться, мир станет лучше», — добавил Эдвард Эннифул.

Новые варианты дизайна adidas Samba будут представлены в галерее HENI Gallery в центре Лондона во время гей-парада с 4 по 10 июля.

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