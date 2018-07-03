Половина роутеров россиян оказалась в опасности

Только половина россиян изменила логин и пароль для подключения к роутеру, чтобы обезопасить устройства от взлома. Согласно опросу Avast, поступившему в редакцию «Ленты.ру», 59 процентов россиян никогда не обновляли прошивку своего роутера, а 28 процентов — никогда не регистрировались в административном веб-интерфейсе для изменения учетных данных.

В веб-интерфейсе регистрировался каждый пятый, однако большинство продолжает использовать предустановленные учетные данные. 29 процентов вовсе не знали, что у их роутера есть прошивка.

Материалы по теме Зомби-террористы Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет

Компания отмечает, что пользователи часто недооценивают роутер и упускают из вида тот факт, что он работает как шлюз доступа к интернету и объединяет все подключенные девайсы. В июне эксперты по безопасности диагностировали уязвимости безопасности 700 маршрутизаторов. Поразивший устройства вирус VPNFilter способен не только выводить сетевую аппаратуру из строя, но и обходить шифрование SSL, вставлять вредоносный код во входящий трафик и красть конфиденциальные данные пользователей. Исследователи обнаружили вредоносную программу на роутерах в 54 странах, среди устройств — модели Linksys, NETGEAR, D-Link, Huawei и Asus.

Также в июне сообщалось, что ботнет Satori, который использует IoT-устройства для проведения DDoS-атак и добычи криптовалют, эксплуатирует уязвимость роутеров D-Link DSL. В настоящее время Россия входит в пятерку самых атакуемых стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!