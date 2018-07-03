Российские сельские учителя захотели скидок и пошли в Страсбургский суд

Педагоги из Курганской области пытаются вернуть отмененную для них региональным правительством стопроцентную оплату услуг ЖКХ, передает Ura.ru.

Группа учителей из трех районов области уже дошла до Верховного суда, но там отказались удовлетворить их требование.

«Сейчас они ждут получения на руки решения Верховного суда, чтобы обратиться в Конституционный и Страсбургский [Европейский суд по правам человека] суды. Коллеги заверили меня, что готовы бороться до конца», — рассказала изданию учитель Татьяна Уланова. Истцов беспокоит, что из-за задержки с получением документов истекут положенные для обжалования сроки.

Уланова также подала иск к администрации области. Его рассматривают в областном суде.

Полную оплату коммунальных услуг сельским учителям Зауралья заменили на ежемесячную компенсацию в сентябре прошлого года. Во втором квартале 2018 года размер этих компенсаций повысили с 1200 до 1440 рублей.

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