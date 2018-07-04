Жан Рено проверил здания PNK на прочность

PNK Group запустила в сети новый вирусный ролик, в котором Жан Рено в экстравагантной манере проверяет конструктивные элементы зданий PNK на прочность.

В ролике «Экстремальная экскурсия PNK. Часть 2» Жан Рено предстает перед зрителем в качестве экскурсовода, по манере работы больше похожего на крутого спецагента в отставке. Для того, чтобы продемонстрировать способность крыши выдерживать повышенную снеговую нагрузку, он сажает на нее довольно большой вертолет. Характеристики противопожарных стен в лучших традициях блокбастеров демонстрируются с помощью огнемета, а ударные испытания железобетонных конструкций проводятся многотонной маятниковой системой.

Как стало известно редакции, съемки проводились летом 2017 года в подмосковном «PNK Парке Валищево». Как и первую часть «Экстремальной экскурсии PNK», этот ролик снимал голливудский режиссер Стюарт Хендлер.

Жан Рено в роли не очень-то приветливого экскурсовода, испытывающего на прочность не только здания PNK, но и экскурсанта, — рекламная находка, которую PNK Group использует не в первый раз. В мае 2017 года вышел первый вирусный ролик девелопера c Сами Насери (звезда кинофраншизы «Такси») в главной роли, за полгода набравший в общей сложности на интернет-ресурсах более 100 миллионов просмотров. По итогам года видео вошло в десятку самых популярных рекламных роликов русскоязычного YouTube.

PNK Group — российский девелопер промышленных объектов, в портфеле которого 26 индустриальных парков в России, Европе и США. Компания предлагает комплексные услуги по проектированию, строительству, эксплуатации индустриальных зданий для складов и производства. Собственный инвестиционный и производственный потенциал компании позволяет осуществлять строительство по европейским стандартам в максимально короткие сроки.

PNK Group реализует проекты по строительству и управлению объектов индустриальной недвижимости как в собственных индустриальных парках, так и на территории заказчика. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Среди клиентов PNK Group компании-лидеры в своих отраслях: BMW, Volkswagen, Mercedes, Auchan, «ДИКСИ», Х5 Retail, Adidas, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие.