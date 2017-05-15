PNK Group запустила в сети вирусный ролик с главным героем фильма «Такси»

Корпорация PNK Group разместила на YouTube вирусный рекламный ролик с французским актером Сами Насери, сыгравшем Даниэля в фильме Люка Бессона «Такси».

В ролике Сами проводит потенциальному клиенту экскурсию по складу, возведенному PNK Group, рассказывая об уникальных особенностях зданий PNK.

Делает это он на спортивном автомобиле на сумасшедших скоростях. В результате, не справившись с управлением врезается в колонну внутри здания. Однако колонна оказывается не повреждена. «Бетон то мостовых марок», — поясняет уборщица, бережно отряхивая с нее пыль.

Экскурсия на этом не заканчивается — незадачливый водитель продолжает ее как ни в чем не бывало. При этом складывается впечатление, что актер работает в компании штатным экскурсоводом: сотрудники PNK, встречающиеся по пути, либо приветствуют Сами как коллегу, либо не обращают на него никакого внимания. Для них это обычный рабочий день. В конце ролика Сами вновь появляется в кадре на такой же спортивной машине и по старой таксистской привычке предлагает ошарашенному эскурсанту подбросить его до дома. Ролик PNK Group, напоминающий короткометражный фильм, — первая подобная реклама промышленного бренда.

Для съемок был приглашен голливудский режиссер Стюарт Хендлер. По данным «Ленты.ру», компания потратила на создание ролика более миллиона долларов, включая гонорар Насери. В PNK Group цифры не подтвердили, лишь отметили, что идею ролика создали сотрудники компании самостоятельно, без привлечения рекламных агентств. «Трюки исполняли каскадеры, известные по работам в блокбастерах о Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне. Все трюки сделаны вживую, без использования компьютерной графики», — рассказали в PNK. Цель рекламной кампании — познакомить потенциальных покупателей с брендом PNK Group, в игровой форме показать уникальные особенности индустриальных зданий компании (производственные и складские помещения), возводимых с использованием современных технологий. «Наши здания стали доступны не только крупным кампаниям, но и среднему бизнесу, который обычно занимается строительством самостоятельно. Теперь выгоднее заказать готовое здание под ключ у PNK, а все свое внимание направить непосредственно на бизнес», — сказал представитель PNK Group. В компании ожидают, что ролик с Насери наберет за месяц более миллиона просмотров на YouTube.

PNK Group, помимо YouTube, запускает вирусную рекламную кампанию в социальных сетях, на новостных ресурсах, а также в онлайн-кинотератрах на SmartTV.