Школьный психолог-лесбиянка растлила школьницу во время сеанса психотерапии

В американском штате Нью-Гэмпшир школьного психолога обвиняют в растлении девяти несовершеннолетних, троих из них — при отягощающих обстоятельствах. Об этом сообщает New York Post.

39-летняя Кристи Торбик (Kristie Torbick), согласно материалам дела, вступала в интимную связь со школьницами с декабря 2016-го по январь 2017 года. Известно, что одной из них было 14 лет.

Женщина сама явилась в полицию вскоре после того, как следователям сообщили о предполагаемом преступлении, совершенном ею в школе.

По информации издания, Торбик работала в школе первый год, до этого она занимала должность психолога в другом учебном заведении. Там полицейских уверили, что на нее подобных жалоб или нареканий не поступало.

Прокурор требует для растлительницы десять лет колонии. Обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия будут сняты с подсудимой, если она признает свою вину.

3 июля сообщалось, что в штате Коннектикут арестовали за растление малолетних учительницу школы для детей с особенностями развития после того, как ее поймали в машине с одной из предполагаемых жертв.

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