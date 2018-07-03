Растлевавшую детей учительницу поймали в машине с жертвой

Учительницу школы для детей с особенностями развития в американском штате Коннектикут арестовали за растление малолетних, сообщает New York Post. Однако после того, как женщину выпустили под залог в 50 тысяч долларов, ее задержали в машине с предполагаемой жертвой.

Дорожная полиция остановила Лору Рамос (Laura Ramos), когда та разговаривала по телефону за рулем.

По данным следствия, женщина растлила двух подростков и, предположительно, сексуально домогалась еще нескольких, после чего была уволена из образовательного учреждения. С одним из пострадавших она неоднократно вступала в интимную связь с декабря 2016-го по апрель 2017 года, обычно в своей машине. На тот момент ему было 18 лет.

Возраст другого не уточняется, однако известно, что Рамос занялась с ним сексом в служебном помещении ресторана. По словам школьника, это произошло после того, как женщина пожаловалась на проблемы в интимных отношениях с мужем. Затем она написала ему, что «это был лучший секс в ее жизни».

Как отмечает издание, бывшая учительница разведена и имеет сына, который находится под опекой отца. Она предстанет перед судом в четверг, 5 июля.

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