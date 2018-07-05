Автомобиль с директором фармкомпании подорвали на Украине

Автомобиль директора украинской фармацевтической компании «Здоровье» Александра Доровского подорвали в Харькове. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает местное издание «Страна».

В результате происшествия никто не пострадал. Взрыв повредил заднюю часть Audi.

«Гордон» добавляет, что сам директор и его охранники во время взрыва находились в автомобиле.

Нацполиция начала досудебное расследование по второй части 15-й и 115-й статей УК Украины («Покушение на убийство»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!