Россиянке в морге выдали почерневший труп матери

В морге Углегорска на Сахалине сломались холодильники, и людям пришлось хоронить разлагающиеся трупы родственников в закрытых гробах. Об этом РИА Сахалин-Курилы сообщила местная жительница Василина Пуриц.

По словам женщины, ее семья обратилась в ритуальное агентство для перевозки тела усопшей матери в морг. Через три дня родственникам сообщили, что ее будут хоронить в закрытом гробу. Позднее выяснилось, что холодильники для хранения трупов были сломаны, тело несколько дней лежало завернутым в пакет и успело почернеть.

«Они привезли ее туда [в морг] в пакете и за два дня даже не раскрыли его. Кроме того, они сказали, что холодильное оборудование сломалось, однако почему об этом не сообщили — непонятно. Говорят, что специалистов там не было, техникой управляют с пульта. Завтра у нас похороны, и мы будем хоронить маму в закрытом гробу», — рассказала Пуриц.

Работники морга не дали ей письменное объяснение, журналисты издания не смогли дозвониться для медицинского учреждения. Главная медсестра подтвердила изданию, что холодильники действительно были сломаны и в ближайшее время их заменят.

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