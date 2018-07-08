В Турции уволили более 18 тысяч чиновников и силовиков

Турецкое правительство уволило с государственной службы более 18 тысяч человек. Об этом сообщает правительственная газета страны Resmi Gazete.

Чистка затронула в первую очередь силовые структуры. Из органов МВД уволено 8998 человек, еще 649 — из жандармерии. Из сухопутных войск отправили в отставку 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949. В министерстве юстиции своих постов лишились 1052 человека.

Турецкие власти закрыли 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Помимо этого, работы лишились 199 академиков.

Государственные служащих уволили на основании правительственного указа, имеющего силу закона. В условиях действующего в Турции ЧП, кабинету министров для увольнения военных и чиновников не нужно согласовывать свои действия с парламентом. Достаточно лишь согласия членов правительства и президента страны.

Чрезвычайное положение в Турции введено после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда группа военных, связанных с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, попыталась свергнуть президента страны Реджеп Тайипа Эрдогана. Переворот закончился неудачно. Как сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с тех пор власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек.

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