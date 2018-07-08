Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер

Пятилетний мальчик умер от ожогов после падения в костер во время празднования Ивана Купалы в Харькове. Об этом сообщает украинское издание Mediaport.

Как отмечает харьковская полиция в Facebook, родители ребенка отвлеклись и не заметили, как сын приблизился к огню и упал. Мальчика сразу доставили в местную больницу с ожогами четвертой степени, но врачи не смогли его спасти.

Семью ребенка охарактеризовали как положительную, на учете она никогда не состояла.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 166 УК Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство»). Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится расследование.

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