В шести барах Мексики одновременно расстреляли 15 человек

Около 15 человек погибли и девять ранены при стрельбе в барах мексиканского города Монтеррей. Вооруженные люди почти одновременно напали на шесть заведений. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщает The Sacramento Bee.

Массовая атака произошла в ночь на воскресенье. Полиция пока никого не задержала. Отмечается, что атака, вероятно, совершена из-за конфликта между двумя враждующими наркокартелями.

Больше всего пострадавших обнаружили в баре Rancho Viejo — там убили пятерых мужчин-посетителей и официантку. Еще два человека получили ранения. В других заведениях были застрелены один-два человека.

Как отмечает издание, в последний раз такая массовая стрельба произошла в Монтеррее в 2011 году — тогда погибли 20 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!