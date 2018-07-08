Мэр в Ливане одел полицейских в сексуальную форму

Мэр города Бруммана в Ливане Пьер Ачкар (Pierre Achkat) решил привлечь в город туристов и одел девушек-полицейских в короткие шорты. Об этом сообщает BBC News.

По словам Ачкара, каждый год городские власти принимают необычные решения, чтобы шокировать международные СМИ и привлечь западных туристов. В этом году для работы в полиции привлекли молодых девушек — студенток университетов от 20 лет. Униформу полицейских составляют короткие черные шорты, рубашка с короткими рукавами и красный берет с символикой ливанской полиции.

Решение мэрии Брумманы разделило как местных жителей, так и интернет-пользователей. «Мне кажется, что это неуместно», — поделилась с журналистами BBC водитель. «У нас самая сексуальная полиция в мире», — не согласилась с ней другая женщина.

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Интернет-пользователи возмутились тому, что привлекать туристов сексуальной формой вынуждены исключительно женщины, пока мужчины продолжают носить брюки. Некоторые комментаторы обвинили мэрию в сексизме. Однако, и сами полицейские, и большинство местных жителей довольны идеей. «Все счастливы», — заключил мэр.

В начале июня сообщалось о появлении в интернет-магазине британского производителя женской одежды Pretty Little Thing джинсовых шорт с дырками на ягодицах.

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