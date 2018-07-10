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Американцам раздадут деньги просто так

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В американском городе Стоктон, штат Калифорния, будет проведен эксперимент универсального базового дохода (УБД), в ходе которого гражданам, живущим за чертой бедности, на протяжении 18 месяцев будет выплачено девять тысяч долларов. На каждого жителя рассчитано по 500 долларов в месяц, сообщает Fox News.

С помощью проекта власти хотят показать, что ни в одном городе с населением более 300 тысяч не должно быть граждан, находящихся за чертой бедности. Программу планируется запустить в 2019 году. На компенсацию смогут претендовать 100 жителей города, живущих за чертой бедности. Они смогут распоряжаться деньгами на свое усмотрение.

Стоктон — столица американских долгов, где каждый четвертый горожанин живет за чертой бедности. Средний доход семьи в год на восемь тысяч долларов меньше по сравнению с медианным показателем по стране (около 46 тысяч долларов). Город задолжал миллионы долларов из-за дорогих девелоперских проектов и в 2012 объявил о банкротстве.

По словам мэра Майкла Таббса, город потратил весь бюджет на программу развития, чтобы привлечь туристов и инвесторов.
Эксперимент будет спонсироваться за счет средств миллиардеров Силиконовой долины. Инвесторами выступили многие знаменитости, включая соучредителя компании Facebook Криса Хьюза, который пожертвовал на реализацию программы один миллион долларов.

«Такая фундаментальная идея, стоящая за Америкой, что если вы много работаете, то можете достигнуть высот и не жить в нищете на сегодняшний день. Сегодня это неправда, такого не было на протяжении десятилетий», — заявил Хьюз. Помимо Криса Хьюза, желание проспонсировать проект изъявили Илон Маск и Марк Цукерберг.

Ранее данную программу практиковали в Финляндии, где безработным в месяц выплачивали 560 евро. Однако в скором времени она была прекращена.

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