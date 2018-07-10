Китаец попытался задуть горящий автомобиль

Видео: New York Post

В китайском городе Цзямусы, провинция Хэйлунцзян, мужчина попытался задуть горящую машину. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел на парковке перед больницей. Автомобиль вспыхнул, когда в него сели три человека. Один из пассажиров бросился к горящему капоту и принялся дуть на огонь. Несмотря на его усилия, машина продолжила гореть.

Пламя потушил охранник больницы, прибежавший на место происшествия с огнетушителем. Причина возгорания не уточняется. По информации Newsflare, никто из присутствовавших не пострадал.

В апреле сообщалось, что студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета сумел задуть загоревшуюся электропроводку.

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