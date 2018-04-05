В Казани студент задул пожар

Студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета сумел потушить загоревшуюся электропроводку, задув пламя ртом. Видео инцидента опубликовано на странице портала Вечерняя Казань в YouTube.

На кадрах видно, как юноша дует на огонь, несмотря на просьбу девушки не делать этого. После первого подхода он сбегал за тряпкой и попытался сбить пламя, и позднее вновь продолжил попытки задуть огонь, одна из которой завершилась успехом. На последних кадрах видно, как к нему подошли его товарищи с огнетушителем в руках.

15 марта сообщалось об американце, который устроил пожар в многоквартирном доме, пытаясь убить таракана. Тогда возгорание быстро потушили, поэтому оно не успело причинить значительного вреда.

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