Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

Очаг возгорания на строительной площадке «UP-квартала Скандинавский» (застройщик — ФСК «Лидер») в Мытищах находился в баке с мусором. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на заявление пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Произошло возгорание строительного мусора в мусорном контейнере. В контейнере находились поддоны и пустые бочки из-под гидроизоляции. Силами пожарного звена застройщика возгорание было потушено до приезда пожарного расчета», — отметил представитель надзорного ведомства. «Временные здания и строительные конструкции не затронуты. В настоящее время на объекте проводится плановая проверка Главгосстройнадзора Московской области. По факту нарушений требований противопожарной безопасности при выполнении строительных работ в отношении участников строительства будет составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание с конкретными сроками устранения», — пояснили в пресс-службе.

В Главгосстройнадзоре Московской области также подчеркнули, что представители застройщика на данной площадке уже привлекались к ответственности за нарушения содержания объекта, в том числе за несвоевременный вывоз мусора.

Ранее очевидцы сообщали о густом черном дыме, который появился на строительной площадке объекта.

В сообщении также отмечается, что Главгосстройнадзор с 10 апреля совместно с МЧС проведет рейды по строящимся объектам и проверит обеспечение пожарной безопасности. Повышенную актуальность данная тема получила после трагических событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека. По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.