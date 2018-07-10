В Германии запретили связанную с Эрдоганом группировку рокеров-байкеров

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер запретил в стране деятельность рокерской группировки Osmanen Germania («Османская Германия»). Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, цели и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству. «Ассоциация представляет собой серьезную угрозу как для отдельных лиц, так и для общества в целом», — указано в сообщении.

Запрету подлежат все 16 филиалов Osmanen Germania. Решение принято в том числе по итогам расследования марта 2018 года, касавшегося структуры организации. Отмечается, что утром 10 июля в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен и Рейнланд-Пфальц прошли обыски в помещениях, принадлежащих рокерам.

В МВД добавили, что Osmanen Germania позиционирует себя как боксерский клуб и организация для молодежи, хотя на самом деле цель его членов — борьба за власть и захват территорий у других подобных организаций. В частности, в прошлом они неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за нанесения людям серьезных травм и попыток убийства. В основном это происходило в столкновениях с уже несуществующей курдской рокерской группировкой Bahoz.

Как пишет Deutsche Welle, Osmanen Germania объединяет боксеров, рокеров и байкерский клуб. В общей сложности у организации около 2,5 тысячи членов по всей стране.

По данным полиции, она спонсируется правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что деньги напрямую или через посредников передавал руководству клуба Метин Кюлюнк — член ПСР и доверенное лицо турецкого лидера. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов и оппонентов Эрдогана.

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