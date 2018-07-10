Трамп рассказал о подарках Путину и Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп рассказал о подарках для северокорейского и российского коллег, сообщает The New York Daily News.

По словам американского лидера, он подготовил небольшой презент для президента России Владимира Путина, который подарит ему во время встречи в Хельсинки 16 июля.

Трамп также пояснил, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Северную Корею не передал подготовленный для председателя КНДР Ким Чен Ына диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета». «Он [диск] у меня. Ему его не передали, но передадут позже», — сказал президент.

Глава Белого дома 10 июля отправился в Брюссель для участия в саммите лидеров государств-членов НАТО. 16 июля он встретится с Путиным. Главы двух государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!