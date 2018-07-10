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Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

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Гарет Саутгейт

Благотворительная организация Bloodwise призвала общественность принять участие в кампании Waistcoat Wednesday («Среда жилетки») и поддержать больных в борьбе с раком крови. Об этом сообщает The Telegraph.

Акция Waistcoat Wednesday состоится в среду, 11 июля, во время игры Англия — Хорватия в полуфинале чемпионата мира. Предполагается, что фанаты футболистов из Англии будут болеть за свою команду в жилетках как у главного тренера сборной Гарета Саутгейта. Перед этим болельщикам предложили опубликовать в соцсетях фотографию в безрукавке и пожертвовать средства в Bloodwise.

На матчах ЧМ-2018 Саутгейт руководит командой в синем жилете и брюках британского бренда Marks & Spencer. Стиль тренера настолько понравился поклонникам, что они прозвали его «английским боссом», а спрос на жилетки Marks & Spencer с надписью Coming home («Возвращаюсь домой») вырос на 35 процентов.

По данным издания, на данный момент на сайте Marks & Spencer не осталось ни одного экземпляра.

В июле десятки английских фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу своей сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. Видео опубликовано на YouTube-канале The laughing factory. «Английские фанаты устроили безумие в ИКЕА», — гласит описание к видео. На ролике видно, как болельщики, напевая It's coming home, прыгают на кроватях и диванах.

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