Подруги по переписке из России и Китая нашли друг друга спустя 56 лет

Пенсионерка из Саранска смогла найти контакты китаянки, с которой она переписывалась, когда училась в школе. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

В детстве Людмила Иванова общалась с Дуань Чуньчжу (Duan Chunxiu) из Китая, которая звала ее Лю Ся. Они переписывались на русском языке и обычно обсуждали школьную жизнь. По словам пенсионерки, она отправила три письма и получила два ответных, а также открытку с видом озера Сиху. Кроме того, китаянка прислала ей свою фотографию.

«Мне 15 лет, я учусь очень хорошо, и моя жизнь очень счастливая», — писала Дуань в 1962 году. Девочка просила советскую подругу рассказать о себе и поделиться своими фотографиями.

Иванова хотела выяснить, как поживает ее подруга. Когда она узнала, что по соседству остановился китайский репортер Чжан Хэюнь (Zhang Heyun), приехавший освещать чемпионат мира по футболу, она попросила его помочь. «Я просто хотела знать, что моя подруга по переписке жива и здорова», — объяснила она.

Хэюнь опубликовал снимок Дуань в китайской социальной сети WeChat. Вскоре с ним связалась ее бывшая одноклассница. Оказалось, что китаянка еще жива, но вышла на пенсию, у нее проблемы со здоровьем. Когда родственники показали ей снимки, она вспомнила свою подругу из России и выразила желание продолжить общение по электронной почте. Так как она забыла русский язык, семья Дуань планирует использовать онлайн-переводчик, чтобы женщины смогли переписываться.

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