Австралиец нашел бутылку с посланием с острова Бора-Бора

Житель Австралии нашел послание в бутылке, отправленное с атолла Бора-Бора в Тихом океане, и связался с его автором. Об этом сообщает UPI.

Чарлтон Крэггс (Charlton Craggs), работающий на австралийском острове Лонг, обнаружил бутылку, когда шел по пляжу. Внутри лежала записка и один американский доллар.

Из текста следовало, что послание отправил канадец Том Лав (Tom Love). Он запечатал бутылку и бросил ее в воду 25 января 2016 года, когда гостил на атолле Бора-Бора в шести тысячах километрах от Лонга.

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Лав просил связаться с ним и сообщить о получении. Для этого в записке были указаны его почтовый и электронный адрес. Он приложил доллар, чтобы покрыть возможные расходы на связь.

Крэггс решил повесить купюру на стену вместе с запиской. «Я был так рад, — рассказывает он. — Мне не терпелось связаться с автором и сказать ему, что я нашел его послание, — это было как в кино».

«Я был поражен, изумлен, когда это случилось», — признался Лав. По его словам, в прошлом он отправлял и другие послания в бутылках, но впервые получил ответ.

Бора-Бора — атолл во Французской Полинезии. Остров длиной девять километров и шириной пять километров населяют около девяти тысяч человек. Он популярен среди туристов из Северной Америки и Японии.

В марте сообщалось, что на австралийском острове Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад. Как выяснилось, бутылку бросили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии.

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