Из жизни
 
Последние новости
Путин сократил расходы на пенсии
Пассажира заставили сидеть в кресле без обивки семь часов
Названы признаки идеального арбуза
Бетономешалка протаранила десять автомобилей и попала на видео  
Осквернивший памятник Федору Черенкову фанат покаялся
Фатальная компьютерная «бомба» вернулась
Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей
Сыгравший Джа-Джа Бинкса в «Звездных войнах» актер пытался убить себя из-за роли
Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии
Новости партнеров

Австралиец нашел бутылку с посланием с острова Бора-Бора

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Австралии нашел послание в бутылке, отправленное с атолла Бора-Бора в Тихом океане, и связался с его автором. Об этом сообщает UPI.

Чарлтон Крэггс (Charlton Craggs), работающий на австралийском острове Лонг, обнаружил бутылку, когда шел по пляжу. Внутри лежала записка и один американский доллар.

Из текста следовало, что послание отправил канадец Том Лав (Tom Love). Он запечатал бутылку и бросил ее в воду 25 января 2016 года, когда гостил на атолле Бора-Бора в шести тысячах километрах от Лонга.

Лав просил связаться с ним и сообщить о получении. Для этого в записке были указаны его почтовый и электронный адрес. Он приложил доллар, чтобы покрыть возможные расходы на связь.

Крэггс решил повесить купюру на стену вместе с запиской. «Я был так рад, — рассказывает он. — Мне не терпелось связаться с автором и сказать ему, что я нашел его послание, — это было как в кино».

«Я был поражен, изумлен, когда это случилось», — признался Лав. По его словам, в прошлом он отправлял и другие послания в бутылках, но впервые получил ответ.

Бора-Бора — атолл во Французской Полинезии. Остров длиной девять километров и шириной пять километров населяют около девяти тысяч человек. Он популярен среди туристов из Северной Америки и Японии.

В марте сообщалось, что на австралийском острове Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад. Как выяснилось, бутылку бросили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Message in a bottle travels thousands of miles in two years
Самое старое послание в бутылке отыскали на пляже в Австралии
Рыболов отыскал отправителя записки из выброшенной на берег бутылки
Немецкий рыбак нашел письмо в бутылке 100-летней давности
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 2 июля

«Очередь за квартирами как в СССР»

История москвички, переехавшей в Швецию
15:52 3 июля

Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой

14:36 3 июля

Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки

12:34 3 июля

Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба

Из жизни00:07 9 июня

В горло не лезет

Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
16:30 3 июля

Убийца-кровопийца пойман в Зимбабве

11:05 3 июля

Американка с голой грудью поехала за одеждой на погрузчике

04:11 3 июля

Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил

Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
13:38 3 июля

Каякер-астматик провел два месяца в море в одиночестве и захотел помыться

08:35 3 июля

Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно

00:14 3 июля

Наглые голуби начали подглядывать за британцами в душе

Россия
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Путин повысил госпошлины за водительские права и загранпаспорт
Гудков и Красовский не собрали подписи для участия в выборах мэра Москвы
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
Паук из «Коррозии металла» обвинил Джигурду в сжигании подписей в его поддержку
Leroy Merlin отстранил пиарщицу из-за поста о «вате» и сожженной фанатами девушке
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей
Британскую медработницу обвинили в убийстве младенцев
В Солсбери снова два человека отравились неизвестным веществом
Китайцев предостерегли от стреляющих американцев
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму
Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами
Грузия задержала причастного к убийству российского летчика в Сирии
Белоруссия отказалась размещать российскую военную базу
Киев испугался захвата из-за переименования российских войск
В Донбассе пьяный полицейский порезал двух человек
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Названы признаки идеального арбуза
Раскрыты схемы обмана россиян с бензином
Путин сократил расходы на пенсии
Китай установил мировое господство в финансовом секторе
Названы главные транжиры чемпионата мира в России
Россияне растеряли веру в счастливое будущее
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Читинский нацист получил пожизненное за охоту с автоматом на мигрантов и цыган
Организатором теракта в метро Петербурга названа «Катиба таухид валь-джихад»
Устроивший охоту на женщин маньяк-«лифтер» попался сыщикам
Сбербанк раскрыл группировку похитителей денег у своих
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Обозначена полезная доза кофе
Послужившая Гитлеру подлодка нашлась в Японии
Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
В России нашли дефицит ракетного оружия
Все материалы
Спорт
«Этот турнир — лучший, что я видел»
Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии
Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе
Шарапова проиграла 132-й ракетке мира и вылетела с Уимблдона
Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку на паркете
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Полиция нашла исписавшего памятник Федору Черенкову фаната
Все материалы
Культура
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Назван убийца Тупака
Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера
Сыгравший Джа-Джа Бинкса в «Звездных войнах» актер пытался убить себя из-за роли
Украинский писатель решил спрыгнуть с моста в случае победы России над Хорватией
Умерла советская певица Надежда Саркисян
Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Тысячи зрителей пожаловались на жестокое обращение с участницей реалити-шоу
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой
Все материалы
Ценности
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
В США начали продавать футболки против Трампа
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Селену Гомес уличили в подражании Меган Маркл
Потрепанную кроссовку из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов
Сверхдлинные джинсы назвали «изысканным развлечением для взрослых»
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Башню «большой пенис» снесут из-за низкой посещаемости
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
У клиентов «Натали Турс» возникли проблемы с размещением в турецких отелях
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой
Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки
Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба
Американка с голой грудью поехала за одеждой на погрузчике
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
Все материалы
33 несчастья Тойоты
История 19 провалов и одной победы японцев в Ле-Мане
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Ford модернизировал российские Mondeo
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Volkswagen
В Тольятти разработали летающий спорткар
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы