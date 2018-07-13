Сирийские боевики сдали властям еще один город

Военные сирийской армии подняли флаг страны в городе Дераа одноименной провинции на юго-западе страны. Об этом сообщает SANA.

Войска президента страны Башара Асада вошли в город после того, как в среду, 11 июля, правительство заключило договоренность с боевиками, передает агентство. Согласно ей, террористы должны сложить и передать сирийским военным оружие, статус боевиков будет урегулирован, тех, кто не желает идти на соглашение, эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб.

Отмечается, что теперь в городе начнутся восстановительные работы.

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12 июля российские посредники из Центра по примирению враждующих сторон предупредили членов оппозиционных группировок о новой военной операции и посоветовали поскорее пойти на соглашение с правительством, а не выезжать в Идлиб.

О намерении боевиков в провинции Дераа сложить оружие сообщалось 7 июля.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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