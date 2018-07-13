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Обнаружен новый механизм эволюции

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Ученые Университета штата Орегон выяснили, что мутации в митохондриальных генах могут приводить к тому, что изолированные популяции одного и того же вида быстро развивают репродуктивную несовместимость и становятся разными видами. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Исследователи провели секвенирование, то есть установили нуклеотидную последовательность всего генома тихоокеанского ракообразного Tigriopus californicus. Это животное является модельным организмом для изучения внутривидовой дифференциации из-за географической изоляции, которая считается ранней стадией появления новых видов. Ученые проанализировали изменения, происходящие как в митохондриальном, так и в ядерном геномах.

Оказалось, что популяции Tigriopus californicus отличаются друг от друга мутациями в генах митохондрий. ДНК этих органелл тесно взаимосвязана с ДНК в ядре клеток, поэтому генетические изменения в митохондриях могут вызвать снижение метаболической эффективности клетки. В результате гибридное потомство, полученное при скрещивании популяций, страдает от снижения производства АТФ, медленного развития и низкой плодовитости.

Митохондрии являются органеллами, отвечающими за производство энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. Они обладают собственным набором генов, кодирующих важные для функционирования органеллы белки.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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