Наука и техника
 
Последние новости
Украину уличили в обмане
В Сербии просят признать Крым
Трамп объяснил необходимость России в G7
Директор престижной школы полностью «облапал» ученицу на костылях и попал в суд
Назван главный недостаток россиян
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
Турция захотела делать С-500
Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве
Новости партнеров

Доказано существование маловероятной эволюции

Перейти в «Мою Ленту»

Французские биологи из Национального центра научных исследований (Париж) выяснили, что гигантские вирусы, относящиеся к роду пандоравирусов (Pandoravirus), способны создавать новые гены «с нуля», что считается редким и маловероятным эволюционным явлением. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communication.

Пандоравирусы, заражающие амеб Acanthamoeba castellanii, были открыты в 2013 году и на тот момент являлись самыми гигантскими вирусами. К 2018 году род включал в себя всего три вида — Pandoravirus salinus, Pandoravirus dulcis и Pandoravirus inopinatum. Первый вид был выделен из неглубоких донных отложений в Чили, второй — из грязи со дна пруда в Австралии, а третий — у пациента с амебным кератитом в Германии. Однако в новой работе группа ученых описала еще три штамма пандоравирусов: Pandoravirus quercus, выделенный из почвы во Франции, Pandoravirus neocaledonia из мангровых болот в Новой Каледонии (Тихий океан) и Pandoravirus macleodensis из пресноводного пруда в Австралии.

Исследователи проанализировали и сравнили геномы, транскриптомы (совокупность транскриптов ДНК) и состав белков у всех шести видов пандоравирусов. Оказалось, что 82-87 процентов генома подвергались процессу транскрипции (синтезу РНК на матрице ДНК), однако только 62-68 процентов несли информацию о строении белков, то есть были кодирующими.

Результаты анализа также показали, что гены, специфические для клады (группы имеющих общего предка организмов) и штаммов, имели сходство как с некодирующими межгенными промежутками, так и с универсальным геномом, то есть совокупностью генов, которой обладает каждый штамм.

Такое объясняется тем, что эти гены случайным образом возникли из некодирующих регионов, однако под действием естественного отбора они становились похожими на гены, характерные для всего семейства вирусов. Такой эволюционный сценарий, согласно которому новые кодирующие гены могут появляться с нуля, а не копироваться или переноситься из других организмов, долгое время рассматривался статистически маловероятным, однако в последнее время он подтверждается результатами исследований геномов дрожжей, плодовых мушек, резуховидки Таля, млекопитающих, включая приматов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдены похожие на людей вирусы
Вирусы оказались создателями человечества
Биологи обнаружили гигантские бронированные вирусы
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0513 июня

Возвращение гения

Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
12:4413 июня

Израиль показал нового убийцу «Панцирей»

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

14:1213 июня

Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке

Наука и техника23:00 4 июня

Обойдетесь

Главные новинки крупнейшей конференции Apple
09:4513 июня

Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk

09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

11:3613 июня

«Ангара-5» запустит 600 спутников

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
00:5712 июня

Ученые создали образ идеальной женщины и испугались

18:1110 июня

Ежедневное употребление яиц оказалось полезным

05:2213 июня

Создан препарат против невосприимчивого к лечению рака

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
В МВД решили скрыть «негативные» новости во время ЧМ
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Весь Крым остался без света
Стала известна судьба документов узников ГУЛАГа
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Французы нашли новое применение российских наемников
Летчик Ярошенко попал в изолятор перед переводом в неизвестную тюрьму
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Договор о новом названии Македонии посчитали ущербным
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Савченко написала письмо Путину
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
Премьер-министр Грузии подал в отставку
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Устроившая разнос СБУ писательница снова разозлилась из-за русского языка
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Власти увидели апокалипсис в бензине по 100 рублей
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Правительство определилось с повышением пенсионного возраста
Производство автомобилей на Украине рухнуло почти в сто раз
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Израиль показал нового убийцу «Панцирей»
Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Китайского болельщика обокрали в Москве на миллион рублей
Британские футболисты отказались от русского каравая
Тренер сборной Испании прокомментировал свою отставку
Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России
Спортсменка с особенностями в развитии примет участие в открытии ЧМ
Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей
Все материалы
Культура
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
Театр одного писателя
Артисты со всего мира едут в Тульскую область, чтобы рассказать о Льве Толстом
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Якубович пожаловался на «приходящих жрать» на «Поле чудес» россиян
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Лубутен отвоевал красную подошву
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Пэрис Хилтон нашла себе новое применение
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Безработный «двойник» Бекхэма потратил миллионы на пластику и остался без жилья
Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Появились фотографии новой BMW третьей серии
«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы