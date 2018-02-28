Найдены похожие на людей вирусы

Международная группа ученых из Франции и Бразилии обнаружила новую разновидность гигантских мимивирусов, которые обладают сложным генетическим аппаратом, ранее не встречавшимся ни у одного из вирусов. Названные тупанвирусами, они ближе к эукариотическим организмам, включающим в себя людей, чем другие подобные инфекционные агенты. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Считалось, что вирусы отличаются от других облигатных (живущих в организме хозяина) паразитов тем, что используют для размножения механизмы, принадлежащие зараженной клетке. Большинство из них почти не имеет генов, кодирующих элементы аппарата синтеза белков, такие как рибосомы, транспортные РНК (тРНК), ферменты и белковые факторы, обеспечивающие непрерывность процесса трансляции. Однако в 1992 году был обнаружен мимивирус, который отличался от других вирусов гигантскими размерами, крупным геномом и наличием сотен генов, кодирующих тРНК и другие компоненты аппарата трансляции.

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В новой работе ученые описывают два новых штамма тупанвирусов, имеющих длинные цилиндрические капсидные хвосты. Они были выделены из амеб Acanthamoeba castellanii и Vermamoeba vermiformis, живущих в озерах с высокой щелочностью и на морской глубине. Гигантские вирусы получили свое название в честь бога Тупа, которому поклонялись индейцы гуарани в Южной Америке.

Их геном образован двуцепочечной ДНК, кодирующей около 1276-1425 белков. Они имеют самый крупный среди вирусов аппарат трансляции, включающий 70 тРНК, 20 аминоацил-тРНК-синтетаз (aaRS), 11 факторов для всех этапов трансляции и факторы, отвечающие за созревание матричной РНК и тРНК. В этом генетическом наборе, характерном для эукариотических и бактериальных организмов, отсутствуют только рибосомальные гены. По богатству генов, связанных с трансляцией, тупанвирусы превосходят бактерию Candidatus Carsonella ruddii, архею Nanoarchaeum equitans и эукариота Encephalitozoon cuniculi.

Тупанвирусы также могут заражать различные организмы, и даже простое присутствие неразмножающейся вирусной частицы в клетке вызывало ее разрушение. Это ранее неизвестное явление выражается в деградации рибосомального аппарата хозяина. Вероятной причиной этого является попытка вируса переключить механизмы клетки на производство собственных белков.

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