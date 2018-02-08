Вирусы оказались создателями человечества

Ученые Университета Айовы обнаружили новое семейство гигантских вирусов Marseilleviridae, которые содержат те же гены, что и эукариотические организмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи полагают, что инфекционные агенты способствовали появлению в клетках гистонов — белков, которые участвуют в упаковке ДНК и регулируют активность генов. Это защитило жизненно важную генетическую информацию, в результате чего возникли многоклеточные существа, в том числе и человек.

Прокариоты не имеют коровых гистонов — белков, обозначаемых как Н2А, Н2В, Н3 и Н4. Эти соединения встречаются в клетках эукариот и участвуют в образовании нуклеосомы — частицы, вокруг которой обвивается ДНК. Однако у вирусов гистоны образовывали димерные белки, которые состояли из двух более простых молекул. Ученые полагают, что Marseilleviridae может быть источником генов, который кодирует гистоны, для многих других организмов.

Исследователи считают, что наиболее вероятным может быть следующий сценарий. Вирусы заразили протоэукариотические организмы, обменялись с ним генетическим материалом и получили от него гистонные гены. Впоследствии Marseilleviridae заражали другие клетки, распространяя среди них ранее заимствованную ДНК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



