Наука и техника
 
Последние новости
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
Продававшая девственность модель передумала и огорчила родителей
Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной
Шаинского похоронили
Домрачева рассказала о решении Бьорндалена поехать на Олимпиаду
Кремлевская елка превратится в гусли и посох  
Российские отели попали в черный список

Доказано существование инопланетных вирусов

Перейти в «Мою Ленту»

Астробиологи из США и Японии признали, что вирусы должны существовать на других планетах Солнечной системы и экзопланетах, пишет Gizmodo. Статья исследователей опубликована в журнале Astrobiology.

Как отметили ученые, на Земле вирионы — состоящие из нуклеиновой кислоты и белков вирусные частицы — легко могут быть выброшены за пределы атмосферы и попасть на другие космические тела.

Из-за астрономического числа вирионов (1031 в Мировом океане) и их малых размеров высока вероятность, что они были выброшены в космос, например, при падении на Землю метеоритов. Известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Подобные процессы, скорее всего, происходят и на других пригодных для жизни планетах.

При этом инфекционные агенты — это двигатели эволюции, без них невозможно появление сложных форм жизни. Поэтому ученые считают, что на тех планетах, где существуют биологические организмы, появление вирусов неизбежно.

Способов зарегистрировать вирусы на других космических объектах не существует из-за отсутствия общих для них биомаркеров. Ученые предлагают использовать для этих целей просвечивающие электронные микроскопы (TEM), с помощью которых можно определить наличие вирионов и их уникальные морфологические особенности. В то же время TEM из-за их размера и веса проблематично установить на космические аппараты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Our Universe Could Be Littered With Alien Viruses—and We Should Be Looking for Them
В США займутся созданием особых смертоносных вирусов
В Антарктиде нашли источник неуязвимых вирусов
Найден главный источник смертоносных вирусов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Свои ребята

Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
13:27Сегодня

Предсказана скорая смерть iPhone X

19:45 7 января

В сети показали загнивающую уникальную бронетехнику СССР

04:16Сегодня

В США назвали идеальное российское оружие

Наука и техника00:0311 января

Другой мир

Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
04:0029 декабря 2017

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

07:05Сегодня

Найден способ замедлить старение

00:14Сегодня

Доказано неизбежное вырождение мужчин

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
05:0126 декабря 2017

Американец накачался с помощью генной модификации

02:2921 января

НАСА заблокировало афроамериканке путь в космос

09:2821 января

Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Россия
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
Варвара Караулова попросила Путина о помиловании
Российский проводник угощал пассажиров гашишем
Россияне захотели больше детей
Мизулина назвала вредительством идею уравнять супругов и сожителей в правах
«Славяне — хорошие рабы»
Цыгане делают миллионы на инвалидах и обращаются с ними как с животными
Все материалы
Мир
Бойцы отряда YPG Покатились помидоры
В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России
Курды обвинили Россию в предательстве
Сирийские военные захватили авиабазу и решили там остаться
Уничтожение курдского склада боеприпасов попало на видео
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Россия лишилась постпреда при НАТО
Подросток притворился бывшим главой ЦРУ и получил секретные данные
Все материалы
Бывший СССР
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
В Узбекистане младенец больше месяца жил с 16 иголками в теле
При теракте в афганском отеле погибли шесть украинцев
Порошенко вернул в Донбасс пленную с ампутированными конечностями
Украинец выставил на продажу Верховную Раду «по ненадобности»
Лавров назвал переворот на Украине европейским позором
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе
Все материалы
Экономика
Залетная чайка
Казахи два года рисовали новые деньги. Теперь их засудят за кражу птиц
Не укради
Интеллектуальная собственность в России стала чаще подвергаться нападкам
Подсчитана скорость появления новых миллиардеров
Microsoft испугалась санкций и ужесточила продажу софта в России
Зря работали
Богатейший штат Америки оставит миллионы стариков без денег
Саудовских принцев «раскулачат» на 100 миллиардов долларов
Россияне набрали кредиток и научились не платить банкам проценты
Все материалы
Силовые структуры
Якудза не снилось
Самая жестокая банда Дальнего Востока вербовала школьников и заживо жгла людей
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин украл козла в подарок бабушке возлюбленной
У студента московского колледжа на улице отобрали 7 миллионов рублей
Пойманного со спайсом вора в законе Ахмеда Сутулого отпустили из СИЗО
Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шопинга
Все материалы
Наука и техника
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Придется подождать
От России после конца света до войны со зловещей сектой: главные игры 2018 года
Предсказана скорая смерть iPhone X
Доказано существование инопланетных вирусов
В США назвали идеальное российское оружие
Найден способ замедлить старение
Все материалы
Спорт
Златан Ибрагимович и Мино РайолаБольшой брат
Он промывает мозги футболистам и лжет лучшим тренерам. Ведь на кону миллионы
Хабиб Нурмагомедов«Конор, выскочи на минуту! Поговорить надо!»
UFC едет в Россию. Бою Нурмагомедова и Макгрегора — быть?
Русская дуэль
В фигурном катании новая королева. Ей 15, и это не Липницкая
Домрачева рассказала о решении Бьорндалена поехать на Олимпиаду
В Англии умер чемпион мира по футболу
Биатлонистка Зайцева назвала сфабрикованными обвинения в адрес России
Овечкин нырнул «рыбкой» и спас ворота «Вашингтона»
Все материалы
Культура
Бабы с яйцами
Голая натура, кровь и гадюки: мир глазами феминисток
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Старые, жирные, обрюзгшие
В трагедию Маяковского вплели реновацию. Актеры играют на звезде
Шаинского похоронили
The Smiths воссоединятся
Порностудии сочли порно с Вайнштейном чересчур мерзким
Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после «Леона»
Все материалы
Интернет и СМИ
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
«Ничего страшного в обнаженном теле нет»
Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
На СТС подтвердили переход Светлакова и Незлобина с ТНТ
Бузова представила фильм о феномене и героизме Бузовой
Журналистка расплакалась после интервью с Рики Мартином
Первый канал оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за Цоя на «Что? Где? Когда?»
Все материалы
Ценности
Это норма
Мужчины в юбках и БДСМ-курсанты: почему это модно?
Мария Захарова рассказала о своей манхэттенской шубе
Уггам предрекли печальный конец
Трамп и Обама останутся без свадебного торта
Собаки отберут работу у моделей
Стоимость полиэтиленовых пакетов для элиты останется на уровне тысячи долларов
Принца Гарри и его невесту превратили в ужасающих кукол
Все материалы
Путешествия
Разбор полетов: над Москвой едва не столкнулись два самолета
Что такое опасное сближение и почему оно часто заканчивается катастрофой
Владелец отеля опозорил блогера и выставил за это огромный счет
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Женщины подрались в бизнес-классе, задержали вылет в Москву и попали на видео
Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере
Умер лучший шеф-повар XX века
Отдых в Турции подорожает
Все материалы
Из жизни
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
Три тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде
Продававшая девственность модель передумала и огорчила родителей
Пара действующих военных впервые заключила гей-брак в Военной академии США
Папа Римский назвал сплетничающих монашек террористками
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado превратили в «рабочую лошадь»
Показан роскошный «Логан» с салоном от «Мерседеса»
В Женеву привезут гиперкар с 9,0-литровым V8 и максималкой 500 км/ч
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы