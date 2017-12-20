В США займутся созданием особых смертоносных вирусов

Правительство США сняло мораторий на финансирование исследований по усилению функций вирусов, в результате которых могут быть разработаны более смертоносные штаммы известных инфекционных агентов. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам главы Национальных институтов здравоохранения (NIH) и бывшего руководителя проекта «Геном человека» Френсиса Коллинза, исследования вирусов гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) позволят разработать эффективные способы противодействия этим инфекциям.

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Некоторые специалисты полагают, что возобновление финансирования повышает риск того, что неизвестные патогенные инфекционные агенты вырвутся за пределы лабораторий. Однако в NIH выдвинули ряд условий, которые должны выполнить исследовательские центры для получения денег. В частности, они должны доказать, что у сотрудников есть возможность проводить изучение патогенов в безопасных условиях и план действий на случай критической ситуации.

Мораторий на финансирование был введен из-за случаев, в результате которых были нарушены условия содержания инфекций. Так, в 2014 году несколько десятков ученых из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний США оказались под угрозой заражения бактериями сибирской язвы. Тогда не были успешно выполнены процедуры по инактивации патогена, в результате чего еще живые организмы попали в лабораторию, которая была предназначена для работы с мертвыми возбудителями.

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