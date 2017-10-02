Раскрыто происхождение генитального герпеса

Группа ученых Кембриджского университета и Университета Оксфорда Брукса в Великобритании выяснили, что люди получили генитальный герпес от парантропа Бойса (Parathropus boisei) — примата, близкого к австралопитекам. Этот вид жил 1-2,7 миллиона лет назад и служил промежуточным звеном передачи вируса от африканских обезьян к человеческим предкам. Статья биологов опубликована в журнале Virus Evolution, кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Существует две разновидности вируса простого герпеса — HSV1, вызывающий «простуду» на губах, и HSV2, поражающий наружные половые органы. HSV1 был унаследован современными людьми от своих предков, когда род Homo отделился от линии шимпанзе примерно семь миллионов лет назад. Генитальный герпес оставался у африканских обезьян, пока через четыре миллиона лет или более не появился у архаичного человека. Ученые считали, что вирус «перепрыгнул» к людям от обезьян через какое-то промежуточное звено.

В ходе исследования специалисты применили байесовскую сеть — модель вероятностной зависимости между множественными переменными. С помощью этого подхода ученые определили наиболее подходящего посредника среди различных видов приматов на основе климатических данных и результатов анализа ископаемой ДНК вируса. Одним из основных критериев была география распространения вида, которая обеспечивала частые контакты как с предками шимпанзе в лесах, так и с архаичными людьми возле водоемов.

Исследователи пришли к выводу, что HSV2 попал в организм P.boisei через укусы обезьян или открытые раны, а от него — роду Homo. Хотя слизистые оболочки Homo erectus (непосредственного предка современного человека) были поначалу защищены от генитального герпеса, тесные контакты между двумя видами обеспечили адаптацию инфекции к иммунной системе архаичных людей. Как только вирус мутировал, он стал легко распространяться со слюной, через кровь и половые контакты.