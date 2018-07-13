Раскрыта судьба избитого россиянином до полусмерти украинца

Украинца Андрея Сову, которого до состояния комы избил россиянин, пробравшийся на территорию турецкого отеля, доставят домой 14 июля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что страховая компания решила отправить пострадавшего жителя Запорожья на Украину на санитарном самолете.

7 июля мужчину привезли в больницу с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг, где врачи сразу прооперировали его. Кирилич утончил, что Сова все еще находится в коме, однако его разрешили перевезти на родину.

11 июля сообщалось, что турист из России проник на территорию турецкой гостиницы, где отдыхали путешественники из Украины, и избил 57-летнего жителя Запорожья до полусмерти. В результате инцидента, который произошел в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, украинец получил тяжелые травмы и впал в кому. Случай оказался не страховым, а супруга пострадавшего заявила, что у нее нет средств на лечение и транспортировку мужа на родину.

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