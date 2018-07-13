Трамп захотел перекрасить президентский самолет в бело-сине-красный

Президент США Дональд Трамп изъявил желание сделать «борт номер один» бело-сине красным вместо бело-синего. Об этом стало известно изданию Axios.

По мнению американского лидера, «светящийся ультрамарин», который он называет «цветом Джеки Кеннеди» (Жаклин Кеннеди, первая леди США в 1961-1963 годы — прим. «Ленты.ру»), не отражает духа Соединенных Штатов. Следующая версия президентского самолета должна выглядеть «более американской».

Как сообщается, в феврале Трамп лично обсудил с исполнительным директором компании Boeing контракт на четыре миллиарда долларов о замене двух самолетов Boeing-747. Однако, как передает издание, изменения в дизайне борта могут вызвать недовольство руководства ВВС США, в ведении которых находятся президентские самолеты.

Кроме того, отмечается, что бело-синяя расцветка, которая используется уже 55 лет, стала визитной карточкой американского «борта номер один» и узнаваема во всем мире.

Axios также сообщает, что Трамп намерен внести изменения и в интерьер самолета: кровать сделать более большой и удобной.

Даже если замысел хозяина Белого дома осуществится, бело-сине-красным самолетом он сможет воспользоваться только в случае переизбрания, так как новые Boeing будут готовы лишь к началу 2021 года.

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