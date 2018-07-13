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Трамп захотел перекрасить президентский самолет в бело-сине-красный

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Президент США Дональд Трамп изъявил желание сделать «борт номер один» бело-сине красным вместо бело-синего. Об этом стало известно изданию Axios.

По мнению американского лидера, «светящийся ультрамарин», который он называет «цветом Джеки Кеннеди» (Жаклин Кеннеди, первая леди США в 1961-1963 годы — прим. «Ленты.ру»), не отражает духа Соединенных Штатов. Следующая версия президентского самолета должна выглядеть «более американской».

Как сообщается, в феврале Трамп лично обсудил с исполнительным директором компании Boeing контракт на четыре миллиарда долларов о замене двух самолетов Boeing-747. Однако, как передает издание, изменения в дизайне борта могут вызвать недовольство руководства ВВС США, в ведении которых находятся президентские самолеты.

Кроме того, отмечается, что бело-синяя расцветка, которая используется уже 55 лет, стала визитной карточкой американского «борта номер один» и узнаваема во всем мире.

Axios также сообщает, что Трамп намерен внести изменения и в интерьер самолета: кровать сделать более большой и удобной.

Даже если замысел хозяина Белого дома осуществится, бело-сине-красным самолетом он сможет воспользоваться только в случае переизбрания, так как новые Boeing будут готовы лишь к началу 2021 года.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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