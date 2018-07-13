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Трамп отказался порвать с Россией из-за инцидентов с «Новичком»

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Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun.

«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он, отвечая на вопрос, не повлияло ли применение нервно-паралитического вещества на планы встретиться с Путиным 16 июля в Хельсинки.

30 июня пара британцев отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее одна из отравленных умерла в больнице. В британском Минобороны в смерти женщины от «Новичка» обвинили Россию. Москва обвинения отвергает.

26 марта из-за «дела Скрипаля» США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле. Россия применила зеркальные меры, вызвав недовольство в Вашингтоне.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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