Пилотажная группа на Дне взятия Бастилии перепутала цвета флага Франции

Участники французской пилотажной группы Patrouille de France, которые участвовали в воздушной части парада по случаю празднования Дня взятия Бастилии, перепутали последовательность цветов национального флага. Как сообщает Le Dauphine Libere, в небе над Парижем появился красно-сине-бело-красный флаг.

Девять самолетов должны были пролететь над городом и выпустить разноцветный дым как в трех полосах на флаге: синий, белый и красный. Однако на месте самолета, который должен был выпускать синий дым, оказался тот, что выпускал красный.

Это не стало единственным происшествием на параде. Во время проезда мотоциклов два из них упали неподалеку от трибун со зрителями, где, в том числе, находился президент страны Эммануэль Макрон. Мотоциклисты после падения не пострадали, они поднялись и вскоре вернулись в парадный строй.

День взятия Бастилии — национальный французский праздник, который отмечается ежегодно начиная с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Празднование традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.

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