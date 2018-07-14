Два мотоциклиста столкнулись на глазах у Макрона

Два мотоциклиста, принимавшие участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях в Париже в честь Дня взятия Бастилии, столкнулись и упали на глазах у президента Франции Эманнуэля Макрона. Видео публикует BFMTV.

Президент и другие собравшиеся на трибуне приветствовали участников инцидента аплодисментами.

День взятия Бастилии — национальный французский праздник, который отмечается ежегодно начиная с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Праздник традиционно начинается с военного парада на Елисейских полях в Париже.

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