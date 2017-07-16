Французы отметили День взятия Бастилии сожжением 900 автомобилей

В ходе празднования Дня взятия Бастилии во Франции было сожжено 897 машин. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает TV5Monde.

По данным телеканала, всего за 13-14 июля было задержано 368 человек. Также TV5Monde указывает, что за аналогичный период в 2016 году было сожжено меньше машин — всего 855, но задержанных оказалось больше — стражи порядка задержали 577 человек.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде (Pierre-Henry Brandet) отметил, что число поджогов и драк в этом году удалось снизить благодаря повышенным мерам безопасности и мобилизации сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что за 13-14 июля ранения получили 13 полицейских и военных.

День взятия Бастилии - традиционный французский праздник, который отмечается ежегодно начиная с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Праздник традиционно начинается с военного парада на Елисейских полях в Париже.