Французская полиция ликвидировала крупнейшую в Марселе цыганскую стоянку

Во французском Марселе полицейские провели операцию по выселению цыган из заброшенного здания, расположенного на севере города. Об этом сообщает BFMTV.

По оценкам властей, в таборе проживало около 200 человек, половина из которых — дети. Операция прошла без осложнений, так как большинство обитателей стоянки заранее ее покинули.

Несколько цыганских семей обосновались в заброшенном здании без электричества и воды в 2016 году, прилегающая к нему территория использовалась под стихийную свалку. Это место считалось крупнейшим поселением цыган в Марселе.

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Представитель неправительственной организации «Врачи мира в помощь трущобам» заявил, что ликвидация поселения не решит проблему людей, живущих в ужасных условиях. По словам другого активиста, в городе достаточно свободных квартир, куда можно было бы переселить нуждающиеся семьи.

3 февраля 2016 года французская полиция разогнала лагерь, в котором проживали около 400 цыган, на окраине Парижа из-за царившей там антисанитарии. Многие покинули жилища еще до приезда стражей порядка.

В октябре 2015 года группа цыган устроила беспорядки в городе Муаран на востоке Франции. Они подожгли покрышки, разгромили магазины и ресторан, совершили нападение на мэрию и захватили вокзал. Погромщики требовали освобождения из тюрьмы двух задержанных, чтобы те попали на похороны родственника.