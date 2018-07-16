Обнаружена необычная планетная система с «недозвездой»

Международная группа астрономов обнаружила необычную планетную систему CoRoT-20, в которой находится коричневый карлик и газовый гигант, имеющие вытянутые орбиты. Коричневые карлики напоминают звезды, однако термоядерные реакции в их недрах незначительны и относительно быстро прекращаются. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Звезда CoRoT-20, удаленная от Земли на четыре тысячи световых лет, относится к спектральному классу G2V, то есть, как и Солнце, является желтым карликом. В 2011 году астрономы нашли планету, которая вращается вокруг родительской звезды по вытянутой короткопериодической орбите. CoRoT-20b является газовым-гигантом и относится к «горячим юпитерам», располагаясь на расстоянии от светила, равном 0,09 астрономической единицы (одна а.е. равна расстоянию от Солнца до Земли). Для сравнения: Меркурий удален от Солнца на 0,3-0,46 а.е. Год на CoRoT-20b длится 9,24 дня.

Астрономы обнаружили, что, кроме газового гиганта, вокруг звезды вращается еще один объект — коричневый карлик CoRoT-20c, занимающий промежуточное положение между газовыми гигантами и звездами. Его масса сравнима с массой 17 Юпитеров, а расстояние до родительской звезды составляет 2,9 а.е. Период обращения CoRoT-20c равен 4,59 земного года.

По словам исследователей, CoRoT-20 является первой системой, в которой вокруг звезды обращается как горячий юпитер, так и коричневый карлик. Ученые считают, что оба объекта взаимодействуют друг с другом и вытянутая орбита газового гиганта, вероятно, обусловлена присутствием CoRoT-20c.

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