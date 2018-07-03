Впервые снято рождение новой планеты

Сотрудники Европейской Южной Обсерватории с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope – VLT) смогли впервые запечатлеть планету в процессе своего формирования. Об этом сообщает The Guardian.

Небесное тело находится на расстоянии 370 световых лет от Земли у звезды PDS 70 в созвездии Центавра. От своей звезды оно удалено примерно на то же расстояние, что Уран от Солнца. Проанализировав снимки, ученые пришли к выводу, что это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер, а температура на поверхности планеты составляет 1000 градусов по Цельсию.

«Эти диски вокруг звезды — места рождения планет, но зафиксировать что-то, напоминающее зарождение планеты, удавалось всего лишь в нескольких случаях, — говорит руководитель исследования Мариам Кепплер (Miriam Keppler). — В этом случае у нас появились прямые изобраения планеты прямо на месте зарождения. Это очень важно, потому что люди давно задавались вопросом, как формируют планеты, и теперь мы можем непосредственно наблюдать это».

«Очень большой телескоп» находится на высоте 2635 метров в Чили. Он состоит из четырех оптических телескопов с диаметром зеркал в 8,2 метра. В феврале 2012 года четыре телескопа удалось связать между собой в единый интерферометр с виртуальным диаметром зеркала 130 метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



